Dikili'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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(İZMİR)- Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı, Dikili'de coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tam bağımsızlığın, demokrasinin mihenk taşı Cumhuriyet'imiz bugün 101 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Dikili Belediyesi öncülüğüne düzenlenen Cumhuriyet kortejine çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz önce Bülent Ecevit Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na vatandaşlar ile birlikte yürüdü, ardından Çandarlı'da Belediye Ek Hizmet Binası önünde vatandaşlar ile bir araya geldi. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ile gerçekleşen korteje vatandaşlar balkonlarından destek verdi.

"Cumhuriyetimiz sonsuza kadar payidar kalacak"

Salihler Mahallesi'nde vatandaşların düzenlediği fener alayına da katılan Başkan Kırgöz, "Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tam bağımsızlığın, demokrasinin mihenk taşı Cumhuriyet'imiz bugün 101 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. 101 yıl önce zor şartlar altında tüm olumsuzluklara, imkansızlıklara rağmen bu cennet vatanı bizlere emanet eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yol arkadaşlarını, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.