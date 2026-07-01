Dikili\'de Makilik Alanda Yangın

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte söndürüldü.
Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda, dün, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 5 saatlik müdahale sonucu saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
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