Dikili'de Öğrencilerden Yaşlılara Bakım Projesi

Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde güzellik ve saç bakımı bölümü öğrencileri, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların kişisel bakımını yaptı.

Dikili Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde "Bir İyilik Hareketi" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Dikili Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü 11 ve 12. sınıf öğrencileri, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Dikili Kaymakamı Cevat Gün, sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini belirtti.

Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bağçıvan da projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.