Dikili'den Avrupa Şampiyonası'na Yıldız Sporcu

(İZMİR) - Yalova'da düzenlenen 2025 Yılı Türkiye Ahmet Enünlü Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmeleri'nde Büyük Erkekler - 80 kg kategorisinde sıklet şampiyonu olan ve tüm sıkletler arasında "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanını kazanarak Milli Takımı Haziran ayında İspanya'da temsil etme hakkını elde eden Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çandarlı Biriminde görevli Yılmaz Acar, kupa ve madalya sevincini Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile paylaştı.

Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu ile birlikte başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette "Şampiyonlar Şampiyonu" Yılmaz Acar, Başkan Kırgöz'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Dikili ve Çandarlı'yı bir kez daha gururlandıran personelini makamında kabul eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Belediyemizin değerli çalışanlarından Zabıta Müdürlüğü personelimiz Yılmaz Acar, başarılarına bir yenisini daha ekleyip 'Şampiyonlar Şampiyonu' unvanını kazanarak ilçemize büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu kutluyor, ülkemizi temsil edeceği Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.