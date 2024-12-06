Dikiş İğnesi Parmakta Sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının parmağına saplanan dikiş makinesi iğnesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Anıt Mahallesi'ndeki evinde dikiş makinesiyle perde kenarı diken F.K'nin (65) parmağına dikiş makinesinin iğnesi saplandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının parmağını, iğnenin saplanması sonucu sıkıştığı makineden kurtardı.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K, parmağındaki iğne çıkarıldıktan sonra tedavi altına alındı.
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