Dikmen\'de Çiftçilere Tarımsal Destek Bilgilendirmesi

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Sinop'un Dikmen ilçesinde çiftçilere tarımsal destekleme modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelleriyle ilgili çiftçilere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Dikmen ilçesinde, çiftçilerle bir araya gelen görevliler, tarımsal destekleme modellerine ilişkin bilgiler aktardı.

Görevliler, bilgilendirmenin yanı sıra çiftçilerin sorularını da yanıtladı.