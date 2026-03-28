Dikmen'de Doğal Gaz Çalışmaları Devam Ediyor

28.03.2026 17:01
Sinop'un Dikmen ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Başkan Acar bilgi verdi.

Sinop'un Dikmen ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmalarının ilçe için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Uzun süredir bekledikleri doğal gaz hizmetine kavuşmaları için çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Acar, "Ekiplerimizin yoğun gayretiyle önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimizi doğal gaz konforuyla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Doğal gazın iletimine yönelik cihaz ve ekipmanların kurulum sahasına ulaştırıldığına işaret eden Acar, "Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Emeği geçen başta Kaymakam Oğuzhan Doğancı olmak üzere İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Türkmen'e, Akmercan Bölge Müdürü Necmettin Erikçi'ye ve diğer ilgililere teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:38
Montella’dan bomba Orkun Kökçü kararı
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
