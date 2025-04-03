Dikmen Mahallesi'nde Bahar Manzarası

Sakarya'nın 800 rakımlı mahallesinde çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 800 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ağaçlar rengarenk görüntüler oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da baharın gelmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Hendek ilçesinde bulunan 800 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde rengarenk açan çiçeklerin oluşturduğu manzara, kartpostalları aratmadı. Özellikle pembe ve beyaz renklerinin farklı tonlarını barındıran çiçekler vatandaşların dikkatini çekti. Baharın geldiğini belirten Muhammet Alet, "Ağaçlarımız çiçek açmaya başladı. Kar bu duruma biraz engel oldu ama yine de ağaçlar çiçeklendi. Mahallemiz, baharın gelmesiyle beraber çiçek bahçesine döndü" dedi.