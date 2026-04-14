Yapay Zekâya Rağmen Dil Öğrenmenin Beyin Gelişimine Etkisi Kanıtlandı

Yapay zekânın dil çevirileriyle iletişimi kolaylaştırmasına rağmen, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Kadriye Bacanak ve nörobilim araştırmacısı Enes Kılınç'ın çalışması, dil öğrenmenin beyin gelişimi ve duygusal kapasite açısından kritik olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, 10 binden fazla deneyi içeren veri setini analiz ederek, iki veya daha fazla dil öğreniminin beynin mimarisini hücresel düzeyde değiştirdiğini ve erken yaşta dil maruziyetinin zihinsel süreçleri iyileştirdiğini kanıtladı. İki dil bilenlerin, dikkat yönetimi ve enerji verimliliği açısından avantajlı olduğu, aynı işi yaparken daha az yoruldukları belirlendi.

Prof. Dr. Bacanak, dil çeşitliliğinin empati yeteneğini beslediğini ve kelimelerin duygusal nüansları zenginleştirdiğini vurguladı. Erken yaşta dil öğrenmenin, yaşlılıkta zihinsel koruma sağlayarak anıları net tuttuğu ve beynin işletim sistemini güncellediği sonucuna varıldı.