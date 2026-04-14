Dil ve Düşünce: Çince Öğrenmek Sadece Kelime Ezberlemek Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dil ve Düşünce: Çince Öğrenmek Sadece Kelime Ezberlemek Değil

14.04.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Yalçın Küçük'ün cenazesinde Haluk Hepkon'un Çince öğrenmeye başlaması, dilin düşünme biçimimiz üzerindeki etkilerini gündeme getirdi. Çince’nin yapısal özellikleri, Batı dillerine göre daha bütünsel bir düşünce tarzı geliştirmemizi sağlıyor. Bunun ekonomik ve jeopolitik açıdan da Çin’i anlamada önem taşıdığı vurgulanıyor.

Bir şeyi anlamak için parçaların birbirleriyle ilişkisine bakmak gerekir. Dil, toplum ve kültür, içindeki parçaların kurduğu düzen sayesinde anlam kazanır. Prof. Yalçın Küçük'ün cenazesine giderken Haluk Hepkon'un Çince öğrenmeye başlaması, yapısalcı düşünceyi akla getirdi. Saussure, dilin kelimeler arasındaki farklardan oluştuğunu söylerken, Foucault dilin güçle ilgili olduğunu vurguladı. Dil öğrenmek, o dilin kurduğu dünyayı anlamaya çalışmaktır.

Latin alfabesi dili küçük parçalara bölerken, Çince yazısı karakterlerle doğrudan anlam taşır. Bu fark, dünyayı algılama biçimini etkiler: Batı dillerinde düşünce daha parçalı ilerlerken, Çince'de anlam daha bütünsel kavranır. Nöroloji, farklı dillerin beynin farklı bölgelerini çalıştırdığını gösterir. Latin alfabesi sol beyin yarım küresini, Çince ise hem görsel hem dilsel alanları kullanarak beyin yarım kürelerini dengeli çalıştırır.

Çin'in ekonomik yükselişi ve jeopolitik rolü tartışılırken, dilin düşünme biçimini şekillendirdiği gözden kaçıyor. Çince'nin yapısı, düşüncenin daha bütünsel ve bağlamsal kurulmasına olanak tanır. Çin'i anlamak için sadece ekonomik verilere değil, dilinin kurduğu dünyaya bakmak gerekir. Batı'nın kavramlarıyla bakmak, Trump örneğinde olduğu gibi, düşünsel körlüğe yol açabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Haluk Hepkon, Yalçın Küçük, Kültür, Güncel, Çince, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dil ve Düşünce: Çince Öğrenmek Sadece Kelime Ezberlemek Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:50:53. #7.12#
SON DAKİKA: Dil ve Düşünce: Çince Öğrenmek Sadece Kelime Ezberlemek Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.