Dil ve Düşünce: Çince Öğrenmek Sadece Kelime Ezberlemek Değil

Bir şeyi anlamak için parçaların birbirleriyle ilişkisine bakmak gerekir. Dil, toplum ve kültür, içindeki parçaların kurduğu düzen sayesinde anlam kazanır. Prof. Yalçın Küçük'ün cenazesine giderken Haluk Hepkon'un Çince öğrenmeye başlaması, yapısalcı düşünceyi akla getirdi. Saussure, dilin kelimeler arasındaki farklardan oluştuğunu söylerken, Foucault dilin güçle ilgili olduğunu vurguladı. Dil öğrenmek, o dilin kurduğu dünyayı anlamaya çalışmaktır.

Latin alfabesi dili küçük parçalara bölerken, Çince yazısı karakterlerle doğrudan anlam taşır. Bu fark, dünyayı algılama biçimini etkiler: Batı dillerinde düşünce daha parçalı ilerlerken, Çince'de anlam daha bütünsel kavranır. Nöroloji, farklı dillerin beynin farklı bölgelerini çalıştırdığını gösterir. Latin alfabesi sol beyin yarım küresini, Çince ise hem görsel hem dilsel alanları kullanarak beyin yarım kürelerini dengeli çalıştırır.

Çin'in ekonomik yükselişi ve jeopolitik rolü tartışılırken, dilin düşünme biçimini şekillendirdiği gözden kaçıyor. Çince'nin yapısı, düşüncenin daha bütünsel ve bağlamsal kurulmasına olanak tanır. Çin'i anlamak için sadece ekonomik verilere değil, dilinin kurduğu dünyaya bakmak gerekir. Batı'nın kavramlarıyla bakmak, Trump örneğinde olduğu gibi, düşünsel körlüğe yol açabilir.