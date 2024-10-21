Dilan Polat\'a Yeni Soruşturma

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

(İSTANBUL) "Kara para aklama" davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun geçen günlerde Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında sahnede gerçekleştirdikleri davranışları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davası kapsamında bir süre tutuklu yargılanan ve iki ay önce tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğan hakkında, geçen günlerde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında sahnedeki davranışları nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı.