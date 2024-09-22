Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı - Son Dakika
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Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

Kara para aklama davasından yargılanan Dilan Polat, tahliye edildikten sonra eşi Engin Polat'ın cezaevinden kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Mektuptaki, "Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri." ifadeleri dikkat çekti.

22.09.2024 23:22
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Dilan Polat, cezaevinden tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Mektupta, "Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri." ifadeleri yer aldı.

DİLAN POLAT, EŞİNİN CEZAEVİNDEN YAZDIĞI MEKTUBU PAYLAŞTI

Cezaevinden geçtiğimiz haftalarda tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden tahliye olduktan sonra kocası Engin Polat'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Mektupta Engin Polat'ın, "Gelince konuşuruz" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

"YAPMAN GEREKENLERİ GELİNCE KONUŞURUZ"

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Canım sevgilim çok şükür bitti. Hepsi geçecek, bugünler de bitecek. Hiçbir şeye kafanı takma. Bol bol yemek ye, çocuklarımızla ilgilen. Yarın geleceksin. Hala hayal gibi. Çok şükür. Sevinçten her yerim ağrıyor. Dayak yemiş gibiyim. Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri. Seni seviyorum Allah'a emanet oldu. 9 ay 18 gün kaldın burada. Beni bitirdin, maymun ettin beni. Oh be! Şimdi ben rahat rahat yatacağım.

Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

POLAT DAVASI

Kara para aklama davasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmışlardı. Engin Polat, yaklaşık 10 ay hapiste kalmıştı.

Engin Polat, Dilan Polat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sadece Beşiktaş:
    Ülke bunlara mı kaldı ayıptır ya şu Rezilliğinizi paylaşmayın artık 1 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Yapması gerekenleri iyi yapmis ki hemen tahliye oldunuz. Tüm suçlular dışarı salınsın bence masumlar olarak içeri biz girelim sizde bizde rahat edelim. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı - Son Dakika
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