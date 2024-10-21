Dilan Polat ve Kardeşine Soruşturma Açıldı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Diğlan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kameralar önünde öpüşmesiyle gündeme gelmişti. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. İnceleme sonucunda Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.