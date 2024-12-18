Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Soruşturma - Son Dakika
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Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Soruşturma

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, eğlence mekanındaki görüntüleri nedeniyle 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla karşı karşıya.

18.12.2024 20:16
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Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında, bir eğlence mekanındaki görüntüleri üzerine "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, görüntülerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan bilirkişi inceleme raporuna göre, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat'ın Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü anlatıldı.

Sanık Polat, iddianamede yer verilen ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine gittiğini, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti.

Yanağından öpecekken ablası bir anda dönünce böyle bir durumun yaşandığını savunan Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki olacağının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Polat, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

İddianamede, Polat ile Doğu'nun, her ne kadar bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler de herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemle "hayasızca hareketler" suçunun oluştuğu ve dava açmak için yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Sanıkların "hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Soruşturma - Son Dakika

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