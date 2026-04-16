Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki: Bu Acının Üzeri Örtülmeyecek
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki: Bu Acının Üzeri Örtülmeyecek

16.04.2026 00:33  Güncelleme: 02:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu ve toplumun eğitimdeki ihmaline dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün kaybettiklerimizi unutmayacağız. Bu acının üzeri örtülmeyecek. Bir daha hiçbir çocuğun, hiçbir öğretmenin hayatı bu şekilde yarım kalmasın diye; bu düzenin değişmesi gerektiğini hatırlatmaya ve değişmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kahramanmaraş'ta, 13 yaşındaki bir çocuk Ayser Çalık Ortaokulu'na silahla girerek arkadaşlarını ve öğretmenlerini rehin aldı, onların canına kast etti. Bu korkunç olay, bizim ülkemizde; yakın zamanda büyük acılar yaşamış, kayıplar vermiş Kahramanmaraş'ta yaşandı. Öğretmenimiz ve çocuklarımız yaşamlarından koparıldı. Bu topraklar bizim vatanımız, evimiz ve okullar çocuklarımızın en güvenli olması gereken kurumlardır. Bu vahşet karşısında yaşadığımız duyguları ifade edecek kelime yok!"

Bu korkunç olay, toplum olarak ne kadar savunmasız kaldığımızın, eğitimin ve çocuklarımızın ruhsal gelişiminin ne denli ihmal edildiğinin acı bir göstergesidir. Sadece fiziksel güvenliğin değil; çocukların içinde büyüdüğü sosyal, psikolojik ve duygusal ortamın da yeterince korunamadığını görmek zorundayız. Artık sessiz kalamayız. Bu vahşetler, ihmal edilen politikaların, eksik güvenlik tedbirlerinin ve yıllardır çözülmeden biriken toplumsal sorunların bir yansımasıdır.

Bugün kaybettiklerimizi unutmayacağız. Bu acının üzeri örtülmeyecek. Bir daha hiçbir çocuğun, hiçbir öğretmenin hayatı bu şekilde yarım kalmasın diye; bu düzenin değişmesi gerektiğini hatırlatmaya ve değişmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yaşananların sorumluları, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Başımız sağ olsun."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki: Bu Acının Üzeri Örtülmeyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki: Bu Acının Üzeri Örtülmeyecek - Son Dakika
Advertisement
