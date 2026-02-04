Dilek Kaya İmamoğlu: "Ailemin Üzerinden Elinizi Çekin!" - Son Dakika
Dilek Kaya İmamoğlu: "Ailemin Üzerinden Elinizi Çekin!"

04.02.2026 11:45  Güncelleme: 12:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ünlülere yönelik operasyonda kardeşi Ali Kaya'nın gözaltına alınması sonrası yaptığı açıklamada, ailelerin hedef gösterildiğini belirtti ve hukukun siyasi araç olarak kullanılmamasını istedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul'da ünlülere yönelik operasyonda kardeşi Ali Kaya'nın gözaltına alınmasıyla ilgili, "Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz… Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların 'aileler üzerinden' yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim… İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında, 27 kişi hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 19'unun gözaltına alındığını duyurdu. Gözlatına alınanlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ailemin üzerinden elinizi çekin!"

Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz… Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların "aileler üzerinden" yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…

"Artık yeter! Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin!"

İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir.

Hukuk, dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir. Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir. Artık yeter! Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin! Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin! Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!"

Kaynak: ANKA

