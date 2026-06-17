Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek

17.06.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ve yargının siyasallaşmasına tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Arınmadan söz edenler önce vicdanlarına bakmalıdır. Ekrem İmamoğlu milletine hizmet etmek için çıktığı yoldan geri adım atmamıştır. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"'Arınma' söylemleriyle ortaya çıkanlar önce hukuk ve adalet konusunda konuşmalıdır. Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisnadır. Buna rağmen İBB davasında, haklarında ortaya konmuş kesinleşmiş bir hüküm bulunmadan, isnat edilen suçların dayanaksız olduğu ve aylar sonra hazırlanan iddianamenin her geçen gün çöktüğü açıkça görülmesine rağmen, ülkesine ve milletine hizmet etmek için yola çıkmış insanlar 15 aydır tutuklu. Bunu herkes görüyor, biliyor ancak ne yazık ki birçok kişi susmayı tercih ediyor."

"SİYASALLAŞMIŞ BİR YARGI, BİR GÜN HERKESİN KAPISINI ÇALABİLİR"

Yargının bağımsızlığını savunmayan her siyasetçi şunu bilmelidir ki siyasallaşmış bir yargı, bir gün herkesin kapısını çalabilir. Gerçekten konuşmak isteyenler, sadece bir gün Silivri'ye gelsin. Orada yaşananları görsün, insanların yaşadıklarına tanıklık etsin, sonra bu konuşmaları yapsın. Arınmadan söz edenler önce vicdanlarına bakmalıdır. Ekrem İmamoğlu milletine hizmet etmek için çıktığı yoldan geri adım atmamıştır. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:21:09. #7.12#
SON DAKİKA: Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.