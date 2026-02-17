Dilek Kaya İmamoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline İlişkin Açıklama: "Bu Adaletsizliklere Daha Ne Kadar Sessiz Kalınacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline İlişkin Açıklama: "Bu Adaletsizliklere Daha Ne Kadar Sessiz Kalınacak"

17.02.2026 15:38  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, diplomanın iptali üzerine yaptığı açıklamada, adalet ve hukukun sağlanması için daha fazla sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Bu durumun sadece kişisel bir mesele değil, toplumun geleceğine dair bir tehdit olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin, "Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliklere daha ne kadar sessiz kalınacak? Daha ne kadar 'görmemek' tercih edilecek, daha ne kadar suskunluk normalleşecek? Adalet için, devlet için, toplumun refahı için, çocukların geleceği ve ülkenin yarını için ne zaman konuşulacak? Ne zaman 'Hukuk herkes için' denilecek" açıklamalarında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"'Cumhuriyet İlkelerinin ve Değerlerinin Koruyucusuyuz' diyen; köklerini 1453'e dayandıran, modern kurumsal yapısıyla 92 yıllık bir üniversite olan İstanbul Üniversitesi'nin, bu ülkenin en büyük hafızalarından, en köklü kurumlarından biriyken, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini göze alması, yalnızca bir kişiye yönelen bir işlem olarak görülemez."

"Bir diplomayı iptal etmek pahasına göze alınan şey, nasıl bir yıkımdır"

Bu yapılan, kurumsal itibarın, hukuka güvenin, devlet sürekliliğinin ve toplumun yarın duygusunun aynı anda riske atılmasıdır. Bir diplomayı iptal etmek pahasına göze alınan şey, nasıl bir yıkımdır, nasıl bir risktir? Çünkü mesele artık tek bir dosya değildir. Mesele hukuk güvenliğidir. Mesele, kazanılmış hakların bir günde tartışmalı hale gelebilmesi ve 'Bugün ona, yarın kime' sorusunun herkesin hayatına yerleşmesidir.

Üstelik bu tablo, yalnızca son 1,5 yılın meselesi de değildir. 2019'dan beri Ekrem İmamoğlu'na yönelen baskılar, tartışmalar ve süreçler, ailelerin de taşımak zorunda bırakıldığı bir yıpranmaya dönüştü. Şimdi sorulması gereken soru çok açıktır. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliklere daha ne kadar sessiz kalınacak? Daha ne kadar 'görmemek' tercih edilecek, daha ne kadar suskunluk normalleşecek? Adalet için, devlet için, toplumun refahı için, çocukların geleceği ve ülkenin yarını için ne zaman konuşulacak? Ne zaman 'Hukuk herkes için' denilecek? Çünkü başka bir ülke yok, başka bir gelecek yok. ve adaletin gecikmesi, yalnızca bir zaman kaybı değil, toplumun ortak vicdanında büyüyen bir yaradır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Kaya İmamoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline İlişkin Açıklama: 'Bu Adaletsizliklere Daha Ne Kadar Sessiz Kalınacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:50:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Dilek Kaya İmamoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline İlişkin Açıklama: "Bu Adaletsizliklere Daha Ne Kadar Sessiz Kalınacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.