Dilek İmamoğlu'ndan Eşinin Tutuklanmasıyla İlgili Açıklama

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eşinin tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sadece şunu bilmenizi istiyorum; alnımız ak, başımız dik" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ soruşturması olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamaları içeren soruşturma kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Konuya ilişkin konuşan Dilek İmamoğlu, "Sadece şunu bilmenizi istiyorum; alnımız ak, başımız dik. Haksız, hukuksuz yere alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Bütün alınan kararlar siyasidir. Biz, yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.