Dilek İmamoğlu: Bugün Silivri’de değişen yalnızca duruşma salonuydu - Son Dakika
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Dilek İmamoğlu: Bugün Silivri’de değişen yalnızca duruşma salonuydu

Dilek İmamoğlu: Bugün Silivri’de değişen yalnızca duruşma salonuydu
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Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Davası'nın Silivri'deki duruşmasına ilişkin, 'Bugün Silivri'de değişen yalnızca duruşma salonuydu. Adil yargılanmaya ve adaletin sağlanacağına dair kaygılarımız arttı' açıklamasını yaptı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 40 günlük aranın ardından yeniden görülmeye başlanan İBB Davası'na ilişkin, "Bugün Silivri'de değişen yalnızca duruşma salonuydu. Ailelerin sevdiklerini görebilmek için dürbün kullandığı, avukatların müvekkilleriyle iletişim kurmakta zorlandığı bir salonda, adil yargılanmaya, adaletin sağlanacağına dair kaygılarımız daha da arttı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, 40 günlük aranın ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından duruşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Silivri'de değişen yalnızca duruşma salonuydu. Ailelerin sevdiklerini görebilmek için dürbün kullandığı, avukatların müvekkilleriyle iletişim kurmakta zorlandığı bir salonda, adil yargılanmaya, adaletin sağlanacağına dair kaygılarımız daha da arttı.

Koca bir adliye salonu yapıldı ama adaletin en temel şartı yine sağlanamadı; milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun en temel hakkı olan savunmasını ne zaman ve ne kadar süreyle yapacağı belirsiz.

Görüyoruz ki 1,5 yıl bizlere ve sevdiklerimize yaşatılan psikolojik baskı, biçim değiştirerek kaldığı yerden devam ediyor. Ama biz bir an olsun hak, hukuk ve adalet demekten vazgeçmeyeceğiz.

İnsanları birbirinden uzaklaştıran salonlara, temel hakları sınırlayan uygulamalara ve hukukun yok sayılmasına rağmen; adaletin herkes için eşit ve eksiksiz işlediği bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dilek İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek İmamoğlu: Bugün Silivri’de değişen yalnızca duruşma salonuydu - Son Dakika

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