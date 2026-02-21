Dilek Kaya İmamoğlu: "Yasalar Uygulansın; Ekrem İmamoğlu ve Yol Arkadaşları, Tutuksuz Yargılanmak Üzere İvedilikle Serbest Bırakılsın" - Son Dakika
Dilek Kaya İmamoğlu: "Yasalar Uygulansın; Ekrem İmamoğlu ve Yol Arkadaşları, Tutuksuz Yargılanmak Üzere İvedilikle Serbest Bırakılsın"

21.02.2026 17:56  Güncelleme: 21:19
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, TBMM'de kabul edilen demokratikleşme önerileri doğrultusunda tutuksuz yargılama yapılmasını istedi ve eşinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen ortak raporun gereğinin yapılması çağrısında bulunarak, "Hukuk devletinin gereği budur. Yasalar uygulansın; Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, tutuksuz yargılanmak üzere ivedilikle serbest bırakılsın" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen ortak raporda yer alan "demokratikleşme" önerilerini paylaştı. Paylaşımında Adalet Bakanlığı, AK Parti hariç Meclis'te bulunan partiler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı etiketleyen Kaya İmamoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Komisyonu'nun aylar sonra açıkladığı 'Demokratikleşme' önerileri:"

1. AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olması

2. AİHM ve AYM kararlarının uygulanması

3. Tutuksuz yargılamanın esas alınması

4. Protesto ve ele?tiri hakkının genişletilmesi

Raporda yer alan bu ifadeler, zaten mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarında yer alan düzenlemelerdir. Yapılması gereken, bu kuralların eksiksiz uygulanmasıdır. Hukuk devletinin gereği budur. Yasalar uygulansın; Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, tutuksuz yargılanmak üzere ivedilikle serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA

