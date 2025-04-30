Dilencilikten Yakalanan Şahısın Üzerinden 19 Altın Çıktı

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, marketleri dolaşarak vatandaşların duygularını istismar eden bir dilenciyi Fahri Korutürk Caddesi'nde yakaladı. Üzerinden 19 adet tam altın, çeşitli ziynet eşyaları ve nakit para çıkan şahsa cezai işlem uygulanırken, yetkililer halkı bu tür kişilere karşı uyardı.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Dilencilere karşı denetimlerini sürdüren ekipler, geçen gün Fahri Korutürk Caddesi üzerinde marketleri dolaşarak dilencilik yaptığı tespit edilen G.V. isimli şahsı yakaladı. Zabıta ekipleri tarafından Eyüpsultan Zabıta Karakolu'na götürülen şahsın üst aramasında; 19 adet tam altın, 2 adet ata altın, 1 adet çeyrek altın, 2 adet gram altın, 1 adet 20 gram altın ve bin 612 TL para ele geçirildi. G.V. hakkında 012357 numaralı cezai işlem uygulanarak söz konusu paraya ve altınlara el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dilencilik faaliyetlerine karşı sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızdan, dilencilere itibar etmemelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.