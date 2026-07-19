DİLİM Platformu 220 Bin Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
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DİLİM Platformu 220 Bin Kullanıcıya Ulaştı

19.07.2026 11:19
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MEB'in yapay zeka destekli DİLİM platformu, 220 bin 417 kullanıcı ile dil öğrenimini destekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen yapay zeka destekli "Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu'ndan (DİLİM)", bugüne kadar 220 bin 417 kullanıcı yararlandı.

MEB, "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)" kapsamında öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler, gençler ve yaşam boyu öğrenmeye devam eden tüm bireyler için tasarladığı kapsamlı dijital öğrenme ekosistemi DİLİM'i 16 Haziran'da kullanıma sunmuştu.

Her yaştan bireyin dil öğrenme süreçlerini destekleyen güvenli, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sunan DİLİM platformu, kullanıcıların konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin dengeli şekilde geliştirilmesini hedefliyor.

Kullanıcılara yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi imkanı sağlayan DİLİM, yapay zeka destekli değerlendirme modülleri sayesinde kullanıcıların konuşma ve yazma becerilerini anlık analiz ediyor, kişiye özel geri bildirimler sunuyor ve öğrenme sürecini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor.

Platform bünyesinde yer alan "Öğretmen Modülü" ile öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebiliyor, sınıf ve bireysel performans raporları görüntülenebiliyor.

Veli entegrasyonu ise ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerini yakından izlemelerine ve eğitim süreçlerine daha etkin katılım sağlamalarına imkan tanıyor.

Kullanıcı verileri güvenli şekilde saklanıyor

Platformda yer alan İngilizce içerikler, MEB bünyesindeki öğretmenler tarafından geliştirilirken, tüm materyaller pedagojik ve etik açıdan değerlendiriliyor.

Türk kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtan özgün içeriklerin yer aldığı platformda, milli ve dini bayramlar, geleneksel yaşam unsurları ve kültürel değerler yabancı dil öğretiminin doğal bir parçası olarak sunuluyor.

Ayrıca sistem, kapalı devre bir altyapıda çalışıyor ve kullanıcı verileri, Bakanlık sunucularında güvenli şekilde saklanıyor.

3 milyon öğrenme etkinliği gerçekleştirildi

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumlu ölçme ve değerlendirme altyapısına sahip DİLİM Platformu, 220 bin 417 kullanıcıya ulaştı.

Kullanıcıların toplam 3 milyon 230 bin 38 öğrenme işlemi gerçekleştirdiği platformda, yapay zeka destekli sohbet modülünden ise 51 bin 373 sohbet oturumu yapıldı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİLİM Platformu 220 Bin Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika

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