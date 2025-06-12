Dilimizin Zenginlikleri Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, yıl boyunca dilin doğru, etkili ve zengin kullanımı üzerine yapılan etkinlikler, yarışmalar ve projeler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törende yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan bu tür faaliyetlerin önemini anlattı.

Projeye katılan öğrencileri tebrik eden Demirbaş, "Bu projeler sadece yarışma değil, aynı zamanda öğrencilerimizin becerilerini ortaya koyduğu, sosyal anlamda geliştiği ve dijital mecralardan uzaklaştığı uygulamalardır. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Çubuk'a vekaleten bakan Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da akademik başarı kadar çocukların spor, sanat, edebiyat ve kültür alanlarında da gelişmesini önemsediklerini ifade etti.

Törende, dilimizin zenginlikleri video gösterimi, Ankara birincisi seçilen şiirin okunması, tişört tasarım, deneme yazma, sözlük tasarım, en iyi cümle afiş, kelimelerle resim çizme, vatan, bayrak, istiklal konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile il genlinde yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilerin sunumları yapıldı.