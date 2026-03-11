Dilovası'nda 44 Bin Kutuda Taklit Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilovası'nda 44 Bin Kutuda Taklit Şampuan Ele Geçirildi

11.03.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Kocaeli Dilovası'nda 40 milyon lira değerinde taklit şampuanlar ele geçirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince 44 bin 330 kutu taklit şampuan ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Dilovası'ndaki bir imalathanede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 44 bin 330 kutu taklit şampuan, 78 bin 788 şampuan kutusu, 15 bin 700 etiket, 14 bin 100 kapak, 12 bin litre sıvı ham madde, 4 bin 400 karton kutu, 7 dolu tank, 7 paketleme ve ambalaj makinesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda 44 Bin Kutuda Taklit Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:16:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Dilovası'nda 44 Bin Kutuda Taklit Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.