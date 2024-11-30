Dilovası'nda Güvenli Okul Denetimleri

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda 12 okul ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 294 şahıs sorgulanırken, aranan 2 şüpheli yakalandı.