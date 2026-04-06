Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilovası'nda İş Kazası: Üç İşçi Hayatını Kaybetti

06.04.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası'ndaki iş kazasında hayatını kaybeden üç işçinin cenazeleri törenle defnedildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden işçiler Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda'nın cenazeleri toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Mayda'nın (44) cenazesi, morgdan alınarak Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Mayda'nın cenazesi, Gebze Belediyesi Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İslam Özdağ, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Tamer Aydoğdu (49) için Körfez ilçesindeki Esentepe Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydoğdu'nun ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Aydoğdu'nun cenazesi, Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca, Kardaş ve Mayda için de gıyabi cenaze namazı kılınan törene, Aydoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.

Kardaş'ın (53) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Kandıra Döngelli Mahallesi Karaaliler'deki babaevine getirildi. Kardaş'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Evin önünde kılınan namazın ardından Kardaş'ın cenazesi, Karaaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dilovası ilçesinde dün çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Aydoğdu, Kardaş ve Mayda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tarık Korkmaz ise taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İş Kazası, Dilovası, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:46:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.