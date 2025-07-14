Dilovası'nda Kaza: 5 Ölü - Son Dakika
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Dilovası'nda Kaza: 5 Ölü

Dilovası\'nda Kaza: 5 Ölü
14.07.2025 23:19
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Kocaeli'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını kaybetti, TIR sürücüsü yaralı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu geçişinde 2 otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin ve yaralanan TIR sürücüsünün kimlikleri belli oldu. TIR'ın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile Okan Demir'in kaza yerinde, araçtaki Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen TIR sürücüsü Şahin Karakaş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Otomobil, Dilovası, Kocaeli, Kaza, Son Dakika

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