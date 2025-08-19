Dilovası\'nda TIR Kazası, Yol Kapatıldı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeki TIR'dan yola düşen demir profiller nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yol kenarındaki ağaçlar, korkuluk ve bir otomobil zarar gördü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası ilçesi geçişi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Ç.'nin kullandığı 41 ANN 027 plakalı TIR'ın dorsesindeki demir profiller güvenlik halatının kopması sonucu yola düştü. Profiller yol kenarındaki ağaçlara, korkuluğa ve bir otomobile çarparak hasara yol açtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

3 şeritli yolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, araç yoğunluğu oluştu. Profillerin kaldırılması ve yolun temizlenmesi çalışmaları sürüyor.