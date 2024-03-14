Dilovası\'ndaki camide çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.
Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'ta bulunan Vahdet Camisinde bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Elektrik sistemindeki arızadan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
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Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor. İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.
Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayarak güçlü ve dengeli bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gordo, takımın ilerleyişi açısından olumlu adımlar attıklarını ve oyuncularla daha iyi iletişim kurduklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın hedeflerinin yeni fikirler benimsetmek, yeni organizasyonlara katılmak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmak olduğunu ifade etti. Gordo, ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu'nun altyapıdan A takıma kadar bir sistem oluşturma çalışmalarının önemine değindi ve yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Ankara Üniversitesi bilim insanları, yaptıkları araştırmada dopamin ve stres faktörlerinin beynin zaman algılama süreçlerinde değişikliklere neden olduğunu ortaya koydu. Stres, zaman algısını bozarken, dopamin düzeyi yüksek bireyler zamanı daha doğru algılıyor. Bu bulgular, depresyon, şizofreni ve parkinson gibi hastalıkların tanı ve tedavilerinde yeni ufuklar açabilir.
Adana'da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsünde, arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.
Kütahya Ticaret Borsası tarafından nohut üretimini geliştirmek ve kayıt altına almak amacıyla Nohut Üretim Sözleşmesi imzalandı. İki pilot köyde uygulanacak sözleşme kapsamında çiftçilere tohum, ekipman ve ilaç desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli üretim sistemini yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu adım ile Kütahya'da nohut üretimi artırılarak çiftçilerin gelirleri yükseltilecek.
Adana'da bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezası verildi. Sanıkların, sahte sosyal medya hesabı üzerinden müştekiye yüksek kazanç elde etme vaadinde bulundukları belirtildi. Mahkeme heyeti, sanıkları suçlu buldu ve cezalandırdı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yerel seçim anketlerinde önde olduklarını yineleyerek, 'Seçimleri kazanıyoruz' dedi.
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