Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi - Son Dakika
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Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin eleştirileri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Avukatı tarafından yapılan itirazın ardından tahliye edilen Kayserilioğlu'nun gerekçeli karar henüz çıkarılmadı.

30.08.2024 09:28
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Verdiği röportaj sırasında, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin eleştirilerde bulunurken kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu'ndan beklenen haber geldi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz edilmiş, ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklu yargılanmasının devamını karar verilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Dilruba'yı Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

GECE SAATLERİNDE TAHLİYE EDİLDİ

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Dilruba'nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Memduh Çoban: adalet yerini bulmuş geç kalınmış bir karar tutuklanması yanlıştı. 37 25 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: içmeye girmesi gereken o kadar kişi var ken sırf düşüncesini açıkladı diye tutuklanması zaten adaleti gosterdi 23 11 Yanıtla
  • emrah bakansız: e ne olacaktı ki baska 20 5 Yanıtla
  • Muhammet Bingol: bakın arkadaşlar şunu bi açıklığa kavuşturalım düşünceni açıklamana siyaset yapmana kendini savunmana türkiye cumhuriyetinde kimse karışamaz. ama kalkıpta hakaret edip tehtitler savunursan hemen hakeddiğini bulursun. beneleştirmesine bile demiyorum ama sen hakarete varan açıklamalar yaparsan hakettiğini bulursun 13 7 Yanıtla
  • Emin Erol: adalet yok adalet bitik savcı hakimler birileri istiyor diye suç uydurup karar veriyorlar 40 yıl memurluk yaptım böyle bir suç yoktu olmadı bu iktidar döneminde oldu can Atalay a da özgürlük istiyoruz. 6 6 Yanıtla
  • Ömer Kestek: Eski Kızılay başkanının kızı cinayet işliyor içeri girmiyor sokakta röportaj veren içeri giriyor 8 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Herkes bundan sonra ne konuştuğuna ne yazdığına DİKKAT EDECEK! 4 1 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Geçmiş olsun. 0 3 Yanıtla
  • İskender Asyalı: Hukuk sistemimiz can çekişiyor 0 2 Yanıtla
  • Müjdat null: geçmiş olsun 0 1 Yanıtla
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