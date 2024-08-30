Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi

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Verdiği röportaj sırasında, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin eleştirilerde bulunurken kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu'ndan beklenen haber geldi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz edilmiş, ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklu yargılanmasının devamını karar verilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Dilruba'yı Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

GECE SAATLERİNDE TAHLİYE EDİLDİ

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Dilruba'nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.