Dilruba Y.'nin avukatı: Haksız ve hukuksuz bir tutuklama

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(İZMİR) – Bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'nin avukatı Hüseyin Yıldız, "Burada haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. ve bu itirazlarımız neticesinde de Dilruba'nın tahliye edileceğine hukuki inancımız sonsuz" dedi.

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili soru üzerine kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilbura Y.'nin avukatı Hüseyin Yıldız'dan ilk açıklama geldi.

Dilruba Y. ile cezaevinde görüşen Yıldız, görüşmenin ardından gözaltından tutuklamaya giden sürece ilişkin bilgi verirken Dilruba Y.'nin tutuksuz yargılanması için işlemleri başlattıklarını söyledi.

"Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız"

Dilruba Y.'nin tutuklu yargılanmasına karşı itiraz süreçlerini başlattıklarını belirten Av. Yıldız, şunları söyledi:

"Dilruba 12 Ağustos günü tutuklandı. Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajından dolayı. Dilruba için iki farklı soruşturma dosyasından iki farklı suç nedeniyle hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlardan birincisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama TCK 216, diğeri TCK 229 bahsi geçen cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz de avukatları olarak tutukluluğa itiraz sürecini tamamlıyoruz. Bugün Dilruba ile bir görüşme gerçekleştirdik. Dilekçemize son halini verip mahkemeye sunacağız. Videonun tamamını izleyenler biliyordur. Videonun içeriğinde ne cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları ne de halkı kine düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçun unsurları gerçekleşmemiştir. Yani burada haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. ve bu itirazlarımız neticesinde de Dilruba'nın tahliye edileceğine hukuki inancımız sonsuz. Süreç şu anda bu aşamada ve itiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz."

"Herhangi bir süre söyleyemiyoruz"

Mahkemenin karar verme süresine ilişkin net bir zaman veremediklerini kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamada bu süre mahkemenin uygulamasına göre değişiyor. Ama ivedi bir şekilde tutuklamada karar vermesi gerekiyor mahkemelerin. Mahkeme uygulamasına göre değiştiği için çünkü nöbetçi mahkeme tarafından incelenecek itiraz. Onun için herhangi bir süre söyleyemiyoruz."

"Suçun da orada tam tanımı belirtilmemiş"

Dilruba Y.'nin hangi suçtan tutuklandığına ilişkin bilgi verilmediği iddialarına ilişkin de konuşan yıldız, şunları kaydetti:

"Sorgu sonucunda tutuklamanın hangi suçtan yapıldığı yazılmış ama Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine dayanıldığı yazılmamış. Hatta suçun da orada tam tanımı belirtilmemiş. Biz itirazımızda da bunu belirteceğiz zaten. Ona göre bir karar verilecek. Ceza Mahkemesi Kanunu'nda hangi suçlardan tutuklama kararı verileceği belirtilmiş. Tutuklandığı iki suç da kanunda belirtilen katalog suç dediğimiz suç tiplerinde yer almayan suçlar. O sebeple tahliye ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz."

"İki defa savcı değişikliği olmuş"

Dilruba Y.'nin gözaltına alınmasından tutuklanmasına kadar giden süreçte savcı değişikliklerinin olduğu iddialarına ilişkin de bilgi veren Yıldız, şöyle konuştu:

"Öyle bir söylentiyi bir Dilruba hanımla da görüştük. İki defa savcı değişikliği olmuş. İfade alacak savcı değişmiş ve en son da müracaat savcılığında ifadesi alındığı yönünde bilgi verdi bize kendisi. Artık vatandaşın sesinin net gür bir şekilde duyulduğu sokak röportajlarının, artık iktidarı eleştiren sokak röportaj sayısının artması sayısının tabi RTÜK Başkanı'nın da bunu takibe aldığı yönünde bir açıklama yapması bizi bu süreçlere getirmiş durumda."

"Böyle bir atılı suç tipinden tutuklama olmaması gerekiyor"

Görüşme sonrasında Dilruba'nın durumuna ilişkin de bilgi veren Yıldız, tutuksuz yargılanma kararı beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Dilruba gayet iyi. Herkese selamı var. Selamını iletmemizi söyledi. Durumu iyi. Kendisiyle güzel, verimli hukuki, hayata dair güzel bir avukat, müvekkil görüşmesi gerçekleştirdik. Ben bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Böyle bir atılı suç tipinden tutuklama olmaması gerekiyor. Kanun da buna cevaz vermiyor zaten. Biz kuvvetle muhtemel tahliye olacağı yönünde bir görüş vermek istiyoruz."