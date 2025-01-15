Dim Sum Talepleri Artıyor

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GÜNEY TANGERANG, 15 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletindeki Güney Tangerang kentinde bir atölyede dim sum (Çin mantısı) yapan işçiler, 14 Ocak 2025.

Çin Yeni Yılı yaklaşırken Endonezya'nın birçok bölgesinde dim sum ve çeşitli aperatiflere olan talepte artış görüldü. Gıda üretim şirketleri ve atölyeler pazar talebini karşılamak için üretimlerini artırıyor. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)