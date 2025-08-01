Karaman'da "Din Görevlileri Arası 1. Ayet ve Hadis Ezberleme Yarışması" 3. Bölge Finali düzenlendi.
Karaman İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Pirireis Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin ve Osmaniye'den 7 din görevlisi katıldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mahmut Kayış'ın başkanlık ettiği değerlendirme komisyonunda, bölge illerinden müftü yardımcıları ile baş vaizler yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karaman İl Müftüsü Vekili Veysel, ayetler ve hadis ezberlenmesinin manevi değerine dikkat çekerek, programa katılan din görevlilerine teşekkür etti.
Yarışmada, Kahramanmaraş'tan Mehmet Akif Çakallı bölge birincisi olurken, Mersin'den Veysel Şahin ikinci, Karaman'dan Fatih Gilik ise üçüncü seçildi.
Son Dakika › Güncel › Din Görevlileri Yarışması Karaman'da Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?