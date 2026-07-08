Dinar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.O. (26) idaresindeki kamyonet, Akçaköy yakınlarında A.M.B'nin (20) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan E.D.D. ile T.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dinar’da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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