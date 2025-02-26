Dinç: Kemalizm Kadın Haklarını Engelliyor - Son Dakika
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Dinç: Kemalizm Kadın Haklarını Engelliyor

HÜDA PAR'lı Faruk Dinç, Kemalizmin kadınların eğitim ve çalışma haklarına zarar verdiğini vurguladı.

26.02.2025 19:38
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(ANKARA) HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, "Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm'den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat'ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahseddiyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir." dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) yaptığı basın açıklamasında Kemalizm üzerine açıklamalarda bulundu. Dinç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm'den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat'ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahsediyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir. Sadece eğitim hakkını almadı. Kadınların çalışma hakkını elinden aldı. Sırf başörtüsünden dolayı hem çalışma hakları alındı hem  de eğitim hakları alındı. Siyaset hakları dahil alındı.

Bu zihniyet aslında kirli ilişkilerini geçmişte ve şimdiki yaptıkları hatalarını örtmek için farklı kılıfların arkasına sığınıyor. Bu konuda her siyasi parti gibi biz de düşünceerimizi ifade ederiz. Büyük bağırış vaveylalarıyla bu hakikati değiştiremezler. Herkes düşüncesini dile getiriyor ve biz kimseye de hakaret etmiyoruz bunu net bir şekilde de belirteyim. Hakaret bizim uslubumuz değil hiçbir yerde de hakarat etmeyiz. Ancak bildiğimiz doğruları da hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden de dile getiririz. Keşke bu zihniyeti savunanlar bu konuda biraz mert olsalar ve çıkıp karşımıza bağzı doğruları beraber konuşabilseydik. Ancak bu konuda da malesef mert değilller ve hiç alakası olmaya bir yere konuyu çekiyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dinç: Kemalizm Kadın Haklarını Engelliyor - Son Dakika

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