Dinç\'ten Bayburt YEDAM Ziyareti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret gerçekleştirdi.

Dinç, Şingah Mahallesi'ndeki Bayburt YEDAM'ı ziyaretinde, bağımlılık sorununun bir istiklal ve istikbal meselesi olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla alakalı gece gündüz çalıştıklarını belirten Dinç, "İnsanımızın, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımsızlığıyla alakalı bir sevdamız var. Bu işin, memleketimizin en birinci meselesi olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ülke genelinde 105 YEDAM bulunduğuna işaret eden Dinç, Bayburt'taki merkeze en çok tütün bağımlılığıyla alakalı müracaat olduğunu aktardı.

Dinç, bağımlılıkla mücadelede YEDAM'ın önemine dikkati çekerek, "Bağımlılık, insanın başına gelmiş en kötü şeydir. Bundan kurtulmanız mümkün. Bununla alakalı tedavi yöntemleri var. Bu konuda eğitim almış bir kadromuz var. Arkadaşlarımız, 7-24 hizmet etmek için buradalar. Merkezimizde ücretsiz ve gizlilik esasıyla hizmet veriyorlar." diye konuştu.

Dinç, daha sonra beraberindeki Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Şube Başkanı Arif Akcan ile Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.