Dinç'ten Öğrencilere Bağımlılık Uyarısı

03.03.2026 23:29
Yeşilay Başkanı Dinç, Niğde'de öğrencilerle buluşarak bağımlılıkla mücadele ve sağlık üzerine konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Niğde'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Genç Ofisi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Dinç, dünyada 6 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü ve Türkiye'de akciğer kanserinin arttığını söyledi.

Dinç, bağımlılık endüstrisinin insanlara para verdirerek sigara aldırdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Kötü kokuyor, sağlığa zararlı, bir çok hastalığı beraberinde getiriyor, diş kaybına sebep oluyor ama para vererek insanlara aldırıyorlar niye? Çünkü insanları ikna etmekle alakalı propaganda yürütüyorlar. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla da söz konusu durum aynı. Bağımlılık endüstrisi eğlenceyle bağımlılığı yan yana getiriyor. Bağımlı olduğunuzda en kötü arkadaş grubuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Problemleri çözmekle bağımlılığı yan yana getiriyor. Bu dönemde kendini bağımlılıktan kurtaran insan kazanıyor. Ne kadar kendinizi koruyabilirseniz o kadar geleceğinizi kurtardınız demektir. Bugün için en büyük başarı kriteri temiz kalmak ve bağımlılıklardan uzak olmak. En büyük marifet, başarı ve ödülü hak edecek şey bu."

Merkezlerinde görevli psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz hizmet verdiğine değinen Dinç, "Bir insan ben bağımlıyım, yaşım genç, hayatımı karartmayım, hastalıklar yaşamayım, hayatımda problemler çıkmasın derse arkadaşlarımız her türlü desteği, imkanı sağlamaya hazır. " diye konuştu.

Dinç, konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

Güncel, Niğde, Son Dakika

