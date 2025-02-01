Dingri'de Deprem Sonrası Ağaç Gibi Konut İnşası - Son Dakika
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Dingri'de Deprem Sonrası Ağaç Gibi Konut İnşası

Dingri'de 7.733 geçici konut ve 9.941 çadırla depremzede 47.787 kişiye barınma sağlandı.

01.02.2025 11:51
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LHASA, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Dingri ilçesinde ocak ayı başında meydana gelen depremden bu yana 7.000'den fazla geçici konut inşa edildi.

Yerel afet yardım merkezinden cuma günü yapılan açıklamaya göre, ilçede 7.733 geçici konut ve 9.941 çadır kurularak depremden etkilenen 47.787 sakine barınma yeri sağlandı.

Ayrıca, ilçede evleri hafif hasar görmüş 10.772 sakin bulunuyor. Bu evler risk değerlendirmelerinden ve güvenlik denetimlerinden geçerek bölge sakinlerinin geçici barınma yerlerine ihtiyaç duymadan evlerinde yaşamlarına devam etmesine olanak sağlandı.

Xigaze bölgesine bağlı Dingri ilçesini 7 Ocak'ta sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev de yerle bir olmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Dingri'de Deprem Sonrası Ağaç Gibi Konut İnşası - Son Dakika

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