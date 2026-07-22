Dini Duyguları İstismar Eden Dolandırıcı Tutuklandı

Gaziantep'te dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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