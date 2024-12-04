Dipsizgöl Şelalesi'nde Buz Sarkıtları - Son Dakika
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Dipsizgöl Şelalesi'nde Buz Sarkıtları

Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle 5 metreye kadar buz sarkıtları oluştu.

04.12.2024 20:30
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Dipsizgöl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu

SİVAS - Sivas'ta bulunan Dipsizgöl Şelalesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 5 metreye ulaşabilen buz sarkıtları ve şelalenin eşsiz manzarası dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, ziyaretçilerini her mevsim ayrı bir güzellikle karşılıyor. Yazın serin suyu, ilkbahar aylarında yeşil manzarası, sonbaharda yağlıboya tablosuna benzetilen şelale, kış aylarında eşsiz manzara sunuyor. 50 metre yükseklikten akan suyun donmasıyla oluşan devasa buz sarkıtlarının boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. 3 mevsim ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Dipsizgöl Şelalesi, kış aylarında havaların soğuması nedeniyle sessizliğe büründü. Dron ile havadan görüntülenen şelalenin eşsiz manzarası, ortaya eşsiz görüntüler çıkarıyor.

Kaynak: İHA

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