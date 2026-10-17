Direksiyon hakimiyetini kaybeden çekici Bozüyük\'te bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden çekici Bozüyük'te bariyere çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 46 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici, Bozüyük-Bilecik kara yolunda bariyere çarptı. Yaralanan sürücü kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.
B.P. (46) yönetimindeki 03 ADS 167 plakalı çekici, Bozüyük-Bilecik kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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