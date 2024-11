Diri Faylar Üzerine Proje İncelemesi

Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'de diri fayların belirlenmesi çalışmalarını inceledi.

Karaoğlu, Ortaklı Mahallesi'nde Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet risk yönetimi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Depremin engellenme şansı olmadığını ancak tedbirleri güçlendirmek istediklerini aktaran Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada depremler olacak, olmaya devam edecek. Bizim yapmamız gereken bunu bilerek buna uygun yaşam mekanları oluşturmak, buna uygun binalar yapmak, buna uygun şehirler kurmak, her şeyimizi buna uygun yapmak. Bunun tersini yaparsak ne olur? Her depremden sonra olduğu gibi yine acılar yine gözyaşları olur, bunu arzu etmiyoruz. Biz afetin risk tarafını yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımız AFAD'ı afet sonrası değil afet öncesi hatırlasın istiyoruz. Depremler olduğunda en hazırlıklı şekilde yakalanalım diye temenni ediyoruz. Şu an da bu çapta dünyada yürütülen en büyük projeyi yürütüyoruz. 132 diri fayda aynı anda çalışma yapılıyor ve bu, önemli bir çalışma."

Programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.