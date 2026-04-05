Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftlikte çalışan işçi, diş ağrısını gidermek amacıyla farklı maddeler tüketmesi sonucu ağır yaralandı.
Medetli köyünde faaliyet gösteren çiftlikte işçi olarak çalışan İ.A. (35), rahatsızlanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarmaya bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, İ. A'nın dişindeki çürük nedeniyle ağrısını gidermek amacıyla alkol, organik tarım ilacı ve mazot içtiği öğrenildi.
Fenalaşan işçinin hastanede gözetim altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
