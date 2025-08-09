Diş Hastanesi İnşaatında İnceleme

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile inşaatta incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Nasıroğlu, altyapı ve donanımıyla tamamlanma aşamasına gelen hastanenin, bölgenin ağız ve diş sağlığı alanındaki önemli ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

İnşaatta 9 ayda gelinen seviyenin memnuniyet verici olduğunu belirten Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Yüklenici firmamız gece gündüz çalışıyor. Hem iş yapma arzusu hem de ortaya koydukları kalite bizleri mutlu ediyor. Gelecek yıl nisan ayında hastanenin bitmesi hedefleniyor. Ödenek konusundaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdük. İnşaat tamamlandığında öğrencilerimizi daha modern ve imkanları geniş bir binada eğiteceğiz. Aynı zamanda Batman ve çevre illerden gelen hastalara da nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağız."