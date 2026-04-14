Diş Hekimi Hırsızlık İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir diş hekimi, kliniğinin ön muhasebe personeli hakkında hırsızlık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Diş hekimi T.A, Kurtuluş Mahallesi'ndeki kliniğinde 17 Eylül 2025'ten bu yana tutulan gelir gider tablosunu incelediğinde kasada 370 bin lira açık olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan T.A, ön muhasebe personeli R.Ç'den şikayetçi oldu.

T.A, çalışanının hırsızlık yaptığını öne sürdüğü dilekçesinde şunları kaydetti:

"Kasada 370 bin lira açık olduğunu fark ettik. Görüştüğümüz tüm hastalar ödemeyi ön muhasebeci R.Ç'ye yaptıklarını söylediler. İş yerinin 13 Eylül 2025'teki kamera kayıtlarını incelediğimde R.Ç'nin kasadaki paraları para sayma makinesinde saydığını gördüm ancak alt çekmecedeki paraları saymayarak gizlice çantasına koyduğunu tespit ettim. Aynı güne ait kamera görüntülerinin devamında bilgisayarın üzerinde bulunan miktarını bilmediğim bir tomar parayı eline alarak dışarıya çıktığını ve tekrar içeri girdiğinde paranın elinde olmadığını belirledim."

R.Ç'nin 26 yıldır yanında çalıştığını belirten T.A, "Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu kişinin 26 yıldır iş yerimizden yaklaşık 25 milyon lira aldığını fark ettim. Bu kişi asgari ücretle yanımızda çalışmaktaydı. İş yerimden hırsızlık yapan R.Ç'den şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.