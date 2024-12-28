Diş hekimine klinikte bıçaklı saldırı

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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde diş hekimi H.N.Ö. (60), klinikte yüksek ses ve küfürlü konuşup çevreye rahatsızlık verdiği için uyardığı Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın (25) isimli kadın tarafından omzundan bıçaklandı. O anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Özen Sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. Sesleri duyan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyarmak için odasından çıktı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö'yü sol omzundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, emniyete götürüldü.

Kliniğin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,