Diş hekimleri cezalardan bıktı - Son Dakika
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Diş hekimleri cezalardan bıktı

Diş hekimleri cezalardan bıktı

CHP'li İlgezdi, diş hekimlerinin haksız cezalara maruz kaldığını ve muayenehanelerin kapanma riski taşıdığını söyledi.

28.10.2024 10:58
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, diş hekimlerinin yazılan cezalardan usandıklarını belirterek, "Diş hekimi meslektaşlarımız sağlıkla alakası olmayan mevzuattaki ufak tefek eksiklikler için çok yüksek cezalar ödüyorlar. Denetimde yaka kartı takmayan diş hekimine 100 bin lira ceza kesiliyor, böyle adalet olur mu? Muayenehaneler kapanmaya başladı, birçok diş hekimi de muayenelerini kapatmayı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, özel muayenehanelerde çalışan diş hekimlerine kesilen cezaların ilgili kanunun özüne uymamasını eleştirdi.

Akkuş İlgezdi, "İl sağlık müdürlüklerince kesinlen cezalar yasanın özüne de uymamaktadır. Yasada açıkça ceza kesilmesi için 'hastaya müdahale esaslarına uyulmaması' şartı olduğu halde, herhangi bir sağlık ile ilgili sorun yaratmayacak eksiklikler yüzünden yönetmelikteki ceza hükümleri uygulanıyor. Böyle giderse yurttaşlarımızın hizmet alacağı muayenehane kalmayacak. Çünkü diş hekimi meslektaşlarımız kesilen cezalarından bıktılar" ifadelerini kullandı.

"Yaka kartı 100 bin, onam formu 50 bin"

Sağlık Bakanlığını ve il sağlık müdürlüklerini diş hekimlerinin meslek örgütü olan Diş Hekimleri Odaları ile çatı kuruluş olan Türk Diş Hekimleri Birliği ile gerekli iş birliğine davet eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayan ufak tefek eksiklikler için bir diş hekiminin birkaç ayda yapacağı ciroyu tek ceza ile kesiyor il sağlık müdürlükleri. Yaka kartı takmadı diye 100 bin, onam forumundaki eksiklik nedeniyle 50 bin, cihaz kabirasyon eksiği nedeniyle 100 bin gibi cezalardan diş hekimleri bıktı. Üstelik burada da ikili bir yapı oluştu, uygulamada polikliniklere farklı muayenehanelere farklı uygulanıyor. Polikliniklere önce uyarı yapılırken muayenehanelere doğrudan cezayla gidiliyor. Bakanlık meslek örgütü ile iletişime de geçmediği için yaşanan sıkıntıların farkında bile değil. Yönetmelik'te ayrıca ve açıkça belirlenen yaptırımlar il sağlık müdürlüklerince yorum yoluyla yeniden belirlenerek haksız cezalar kesiliyor. Buradan Sağlık Bakanına çağrı yapıyoruz: Diş hekimlerine haksız ve hukuksuzca kesilen cezalarla ilgili devreye girin."

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekili, İstanbul, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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