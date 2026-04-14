Diş kliniğinde 25 milyon lira hırsızlık iddiası

ADANA'da R.Ç. (48) isimli kadının, 20 yıldır ön muhasebecilik yaptığı diş kliniğinden farklı tarihlerde toplam 25 milyon lirayı çaldığı öne sürüldü. İş yeri sahibinin şikayetiyle gözaltına alınan R.Ç.'nin çekmeceden sayma bahanesiyle aldığı paraları çantasına doldurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde diş hekimi T.A. (53), işlettiği kliniğinde kasasındaki paraların, zaman zaman eksildiğini fark etti. Bunun üzerine T.A., iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini geriye dönük izledi. Ön muhasebecisi R.Ç.'nin farklı tarihlerde paraları parça parça çantasına koyduğunu gördü. T.A., 13 Eylül 2025'te de R.Ç.'nin sayma bahanesiyle çekmeceden aldığı paraları, daha sonra çantasına doldurduğunu belirledi. Görüntülerde, R.Ç.'nin çevreyi kontrol ettiği ve paraları çantasına koyduktan sonra müşterilerle sohbet ettiği anlar yer aldı.

MÜŞTERİLERİ NAKİT ÖDEMEYE YÖNLENDİRMİŞ

T.A.'nın şikayeti üzerine, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen R.Ç., ifadesinde, hırsızlık yapmadığını, patronuna teslim etmek için paraları çantasına koyduğunu öne sürdü. Ayrıca R.Ç.'nin, müşterileri nakit ödeme yapmaları konusunda yönlendirdiği öne sürüldü.

Öte yandan T.A., bir süre önce R.Ç. ile kafede buluştuklarını, şüphelinin burada suçlamayı kabul ettiğini ancak poliste hırsızlığı reddettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de bildirildi.