DiscoverEU 2025 Başvuruları Başladı: Gençlere Ücretsiz Seyahat Fırsatı

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi Proje Müdürlüğü'nün de desteklediği DiscoverEU 2025 başvuruları başladı. Gençlere Avrupa'yı ücretsiz keşfetme fırsatı veren proje için başvurular, 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

Avrupa Birliği'nin gençlere sunduğu projelerden biri olan DiscoverEU 2025 başvuruları başladı. Bu yıl Fethiye Belediyesi Proje Müdürlüğü'nün de desteklediği program ile 18 yaşındaki gençler, Avrupa'yı ücretsiz keşfetme şansı yakalayacak. 1 Temmuz 2006-30 Haziran 2007 tarihleri arasında doğmuş, AB üyesi bir ülkenin ya da Erasmus programına dahil olan bir ülkenin vatandaşı ya da yasal ikamet sahibi olan gençler (Türkiye dahil) başvuru yapabilecekler. Başvurular 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

DiscoverEU nedir?

DiscoverEU, Avrupa Birliği tarafından 18 yaşındaki gençlere sunulan bir seyahat girişimi. Programa kabul edilen gençler, ücretsiz seyahat kartı ile Avrupa'yı gezme, farklı kültürleri tanıma, yeni arkadaşlıklar kurma ve unutulmaz deneyimler yaşama fırsatı elde ediyor.

Başvuru yapmak isteyen gençler, [email protected] adresine mail gönderebilecek.